نصائح لقص الشعر في المنزل أثناء الحجر الصحي

كثرت الصور والرسومات الساخرة التي تظهر الانسان في العصر الحجي في إشارة ما ستبدو عليه أشكال الناس بعد قضاء فترة في الحجر المنزلي ضمن إجراءات الحد من انشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

ومع تفشي الجائحة مرت في معظم دول العالم ثلاثة أسابيع على الأقل مع إغلاق شبه تام لمرافق الحياة ومن ضمنها صالونات الحلاقة ما دفع البعض لقص شعرهم بأيديهم بعضها مسلية ملأت مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك قررنا أن نعرض بعض النصائح التي قدمها مشاهير المصفيين حول العالم:

1- تجنب استخدام المقص:

يحذر مصففا تيم مكارتني وراي بيريز من استخدام المقص، إذا لم تكن محترفا، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المقص إلى حدوث كارثة، وقال مكارتني إن الناس يمسكون المقص ويبدؤون في قص الشعر دون أن يدركوا ما يفعلونه.

وقال بيريز إنه حتى إذا قام شخص آخر بقص شعرك باستخدام المقص، فقد يؤدي ذلك إلى "كارثة"

2- شاهد مقاطع اليوتيوب:

ينصح بمشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب للتعرف على الطريقة الحصحية لقص الشعر مع مراعاة الانتقائية في المشاهدة واختيار المصفيين غير المحترفين كي لا يكون المقطع معقدا ومليئا بالمعلومات الاختصاصية لذلك يمكن البحث عن قصات الشعر الأساسية وبنوع الشعر أيضا.

قال بيريز: "إذا كان شعرك طويلت وكثيفا فأنت لا تريد مشاهدة الفيديو لشخص لديه شعر قليل".

3- ابدأ على الجانبين:

لا تبدأ بقص شعرك من الأعلى مهما كانت الأسباب، بل ابدأ بالجانبين ونظف الشعر حول الأذنين، بعد ذلك قم بتقليم الشعر عند الرقبة، ولا تكثر من القص في هذه المنطقة حتى لا تغير معالم نمو الشعر لديك.

4- اطلب المساعدة:

ربما تواجه مشكلة قص الشغب على الرقبة في حالم لم تكن ماهرا حقا، لذلك اطلب المساعدة من أحد ما في المنزل .