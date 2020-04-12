توم هانكس يظهر فى برنامج تلفزيوني بعد تعافيه من كورونا

وظهر توم هانكس في "برنامج "Saturday Night Live"، وذلك بعد عودته من أستراليا حيث أصيب هو وزجته بفيروس كورونا.

Tom Hanks is up and at it! America’s Dad is fine, everybody! pic.twitter.com/12Acgb1xIN — Smark to Death (@smarktodeath) April 12, 2020

وقال توم هانكس فى بداية البرنامج "مرحبا يا جميع القطط والقطط الصغيرة".

وتابع أنه وقت إصابته "لم يكن يريد أحد حوله، ولم يجعل من حوله مرتاحين".

وتم تسجيل مشاهد ظهور هانكس ضيفا فى البرنامج في منزله.

وكان هانكس قد خاطب جمهوره في رسالة وجهها إليهم بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب هانكس في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".