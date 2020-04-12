سعودي ينقذ شخصين من داخل سيارة مشتعلة... فيديو

سرد المواطن السعودي، يحيى نقي، تفاصيل قيامه بإنقاذ شخصين من داخل سيارة مشتعلة إثر حادث تصادم بأحد الطرق في جازان.

وقال الشاب يحيي نقي، إنه أثناء عودته شاهد احتراق السيارة بعد اصطدامها بسيارة أخرى فبادر هو وشخص آخر يدعى موسى لإنقاذ ركاب السيارة، وتمكنوا من إنقاذ شخصين ولم يتمكنوا من إنقاذ الثالث.

وقامت المديرية العامة للدفاع المدني بمنح شهادة شكر وتقدير للثنائي، على موقفه البطولي.