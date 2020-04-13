الرجال يتفننون بالطبخ في ظل الحجر الصحي... فيديو وصور

يساعد العديد من الرجال في ظروف الحجر الصحي أمهاتهم وزوجاتهم في الطبخ، فالطعام هو ما يشغل الشخص ويمنعه من الملل كما يعطيه الطاقة اللازمة وهو مصدر للفيتامينات والمواد اللازمة لتقوية المناعة الضرورية للبقاء في صحة جيدة وسط الجائحة.

#سـلـطـان_بـالـقـرن_الـجـهـوري ✍



في هذه الفترة وأثناء تواجدنا في منازلنا جميل أن تبتكر جدولا لأسرتك تسليهم به وكذلك تقوم بمشاركتهم في أعمالهم، عملية الطبخ تعلمت ذلك من خلال الرحلات التي قمت بها واليوم شاركة اسرتي بذلك 😊#ملتزمون_ياوطن #خلك_في_البيت

📸#العين_البطين pic.twitter.com/oYhRCu1R78 — 🇦🇪 سلطان بالقرن الجهوري 🇦🇪 (@buhamdan70060) April 4, 2020

ويقدم بعض الطباخين نصائحا مفيدة، فمثلا، شارك رضا اللواتي على تويتر، كيفية تحسين طعم السمك، وكتب، "ينقع السمك في الملح والكركم والفلفل والبهارات والثوم والخل والملح تم يقلى. ومن ثم يمكن إعداده بصلصة ثقيله من البهارات والبصل والطماط".

#سمك_كاري_مصاله

إعادة الطعم في #السمك القديم عند الطبخ😉

ينسى البعض السمك في قعر الفريزر ولكن كيف تحسن من طعمه ورائحته؟



ينقع السمك في الملح والكركم والفلفل والبهارات والثوم والخل والملح تم يقلى. ومن ثم يمكن إعداده بصلصة ثقيله من البهارات والبصل والطماط.#شبكة_هواة_صيدالأسماك pic.twitter.com/cj43jqQ9TV — رضا اللواتي (@re_dha2) April 13, 2020

ومن ضمن موجة التحديات الجديدة، ابتكر رجل دين هندي تحد سماه "دع الرجال يطبخون"، كي تحصل النساء التي تحمل عبء الأشغال المنزلية على استراحة.

Finally did something 🙈..... its Sambar .... of course with the help of our Annapurana Neha Vaishampayan ji #Letmencook #Lockdownchallenge #SriSri pic.twitter.com/6CxN6Gipsx — swami vaishampayan (@swamianandv) April 6, 2020

وقد شارك المئات من الرجال في هذا الاتجاه ونشروا صورا ومقاطع فيديو لإعداد الأطباق والطهي في المطبخ مع تعليق "تم قبول التحدي ".

بالإضافة إلى ذلك انتشر ترند "اطبخ بدل زوجتك" بشكل واسع على تويتر، حيث كتب أحد المستخدمين، "... معروف، طبخ الرجال أفضل من طبخ البنات".

#اطبخ_بدل_زوجتك

الحمدلله دائماً نطبخ ونفخ ولا نحتاج أحد ومعروفين الرجال أفضل من طبخ البنات pic.twitter.com/KWeGTiDihd — تركي (@turki1977m) April 9, 2020

وكتب المستخدم، الحجري، "اكيد اطبخ لها واكلها بيدي تستاهل تكون أميره بعد احد عنده مانع واحلى عشاء لعيونها".

#اطبخ_بدل_زوجتك



اكيد اطبخ لها واكلها بيدي تستاهل تكون



أميره بعد احد عنده مانع🤔🤭



واحلى عشاء العيونها 😍 pic.twitter.com/OEtLGGfWbV — ✍.._____ الحجري... 💪_____✍️....✒ (@alhjryzaydz11) April 9, 2020

وعلق مستخدم آخر على فيديو، حيث يظهر وهو يقلي اللحم، "استمتع بس بالفيديو وابلع ريقك الطبخ يعتبر فن".

#اطبخ_بدل_زوجتك



استمتع بس بالفيديو وابلع ريقك

الطبخ يعتبر فن :👅😍 pic.twitter.com/8i6glYCvl4 — طق طقه ¹ᴹ (@S5Su) April 9, 2020

وفي الحجر الصحي يلتزم الشخص منزله ولا يسمح له بمغادرته إلا للضرورة القصوى، وتضع الدول شروط الخروج، وعلى الشخص أن يلتزم بالراحة والمواظبة على غسل الأيدي بالماء والصابون، واستخدام المطهرات فقط.