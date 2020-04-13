طائرة مسيرة تقتحم شقة لاعب كرة قدم برازيلي في روسيا... فيديو

ابتكرت إدارة نادي "زينيت" في مدينة سان بطرسبورغ، فكرة جديدة عندما أوصلت جائزة أفضل لاعب بكرة القدم في الشهر عن طريق طائرة مسيرة.

حصل البرازيلي مالكوم على نحو 30% من أصوات المشجعين ليحصد الجائزة عن شهر مارس/ آذار، بعدما انفرد زينيت بصدارة الدوري الروسي بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتلقى مالكوم رسالة من إدارة النادي تطلب منه فتح النافذة، لتدخل شقته، طائرة مسيرة تحمل جائزته.

وشكر مالكوم جميع مشجعي ومحبي نادي "زينيت" لتصويتهم له، قائلا "شكرا لكم، البقاء في البيت أمر مهم".

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سكان روسيا للمكوث في منازلهم وأعلن الشهر الجاري عطلة مدفوعة الأجر.