رغم تفشي كورونا... "سامسونغ" تبدأ في إنتاج "غالاكسي فولد 2"

لم يمنع تفشي فيروس كورونا المستجد شركة "سامسونغ" من السير وفق مخططها لإصدار هاتف "غالاكسي فولد 2".

ووفقا لما نشره موقع "sammobile"، تبدأ الشركة في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.

Samsung Galaxy Fold 2 might be cheaper than first versionhttps://t.co/WAzvviROTt pic.twitter.com/7AHbTHQZvH — Mashable (@mashable) April 7, 2020

وأنهت الشركة عملية إنتاج تجريبية للهاتف، وستبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد خلال أسابيع.

Finally. Android 10 and One UI 2 for the Galaxy Fold. Can't wait to use it! pic.twitter.com/AwtHRGmYaB — Danny Winget (@superscientific) April 8, 2020

"غالاكسي فولد 2" هو الهاتف الثالث القابل للطي الذي تنتجه الشركة، بجانب Galaxy Z Flip وGalaxy Fold الأول.