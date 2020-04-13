رغم تفشي كورونا... "سامسونغ" تبدأ في إنتاج "غالاكسي فولد 2"

ووفقا لما نشره موقع "sammobile"، تبدأ الشركة في تصنيع قطع غيار ضخمة لهاتفها الذكي القابل للطي القادم من أندرويد في منتصف شهر مايو/أيار المقبل.
Samsung Galaxy Fold 2 might be cheaper than first versionhttps://t.co/WAzvviROTt pic.twitter.com/7AHbTHQZvH— Mashable (@mashable) April 7, 2020
وأنهت الشركة عملية إنتاج تجريبية للهاتف، وستبدأ في تجميع وحدات الهاتف الجديد خلال أسابيع.
Finally. Android 10 and One UI 2 for the Galaxy Fold. Can't wait to use it! pic.twitter.com/AwtHRGmYaB— Danny Winget (@superscientific) April 8, 2020
"غالاكسي فولد 2" هو الهاتف الثالث القابل للطي الذي تنتجه الشركة، بجانب Galaxy Z Flip وGalaxy Fold الأول.
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