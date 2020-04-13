لاعبة جمباز تقوم بـ"الحركة المستحيلة"... صور

استطاعت لاعبة الجمباز الشهيرة سيمون بايلز، أن تقوم بالحركة التي يصفها الكثيرون بـ"الحركة المستحيلة"، بالوقوف على كلتا يديها لفترة من الزمن، والقيام بعدة حركات.

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مشيرة إلى أن سيمون بايلز، لاعبة الجمباز الفني الأمريكية، تمثل أسطورة الجمباز في العالم.

ونشرت الصحيفة صورا قالت إنها ترصد قيام بايلز بخلع "البنطلون" من كلتا رجليها باستخدام إحداهما خلال الوقوف على يديها ورجلاها في وضع رأسي.

ورغم صعوبة الوقوف على اليدين، إلا أن سيمون بايلز استطاعت أن تقف على يديها وتقوم بتلك الحركات في هذا الوضع.

Gymnast Simone Biles creates a 'handstand challenge' that almost everyone finds impossible to do https://t.co/DnCn9DQg2P — indy100 (@indy100) April 13, 2020

وحصلت بايلز على 30 ميدالية أولمبية وعالمية، وشاركت في مسابقة الفردي جميع الأجهزة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 وحصلت على الميدالية الذهبية.

وفازت لاعبة الجمباز الأمريكية ببطولة جميع الأجهزة في بطولة العالم للجمباز ثلاث مرات متتالية منذ 2013 حتى 2015.