بعد غياب عام... "شيخ الحارة" يعود في رمضان من تقديم إيناس الدغيدي

يعود البرنامج التلفزيوني "شيخ الحارة" للعرض على فضائية "القاهرة والناس" في شهر رمضان، ولكن من تقديم المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، بدلا من الإعلامية بسمة وهبة.

أكد طارق نور، رئيس فضائية "القاهرة والناس" أن إيناس الدغيدي انضمت للقناة، وستقدم الموسم الجديد للبرنامج، بحسب صحيفة "الجمهورية" المصرية.

وستحاور إيناس الدغيدي ضيوف البرنامج من مجالات الفن والإعلام والسياسة والرياضة على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان.

وليست هذه هي التجربة الأولى لإيناس الدغيدي في مجال تقديم البرامج، إذ سبق وأن قدمت برنامجا يحمل اسم "الجريئة"، الذي استضافت فيه عددا من المشاهير.

تتسم أفلام المخرجة إيناس الدغيدي بجرأة مضمونها، ومنها "استاكوزا" و"مذكرات مراهقة" و"دانتيلا".

يشار إلى أن برنامج "شيخ الحارة" أحدث العديد من المشاكل في شهر رمضان الماضي، ما ترتب عليه اعتماد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بثه لمدة شهر، بسبب حلقة للفنان ماجد المصري، وإهانته للأفارقة أصحاب البشرة السمراء.

كما أن مقدمته، بسمة وهبة، تقدمت باستقالتها من فضائية "القاهرة والناس" بسبب خلافات على عرض حلقة الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب.