فنانة مصرية تدافع عن نفسها من اتهام إهانة العمالة اليومية... فيديو

دافعت الفنانة المصرية، داليا البحيري، عن نفسها، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم نتيجة منشور تنتقد فيه ازدحام مواطنين في مناطق الموسكي والعتبة في القاهرة، وهو ما يخالف قواعد الصحة العالمية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تحمل اسم "رد وتوضيح" أن المنشور المثير للجدل شاركته عبر حساب "شخصي" لها، ومخصص لأصدقائها فقط، وكانت تتحدث فيه بأريحية وكأنها جالسة معهم، لكن ما حدث هو قيام صحفي يتواجد على الحساب بأخذ كلامها واقتطع منه جملة أثارت غضب الناس ووضعها في عنوانه.

وتمسكت داليا البحيري برأيها في منشورها الخاص، الذي طالبت فيه بفرض حظر تجوال كامل، بسبب خروج عدد كبير من المواطنين إلى الشوارع، أمس الاثنين، من أجل التسوق في المراكز التجارية ومناطق العتبة والموسكي في العاصمة المصرية القاهرة.

ونفت داليا البحري في رسالتها المصورة إن كانت قصدت في منشورها الهجوم على العمالة اليومية، موضحة أنها من أوائل الناس الذين دشنوا حملة بالتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية.

كما أكدت أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة لأمور متعلقة بتقديم ملفها الضريبي.

وتشارك داليا البحيري الفنان عادل إمام بطولة أحدث مسلسلاته "فالنتينو"، المعروض خلال شهر رمضان، وهو من إخراج رامي إمام.

View this post on Instagram A post shared by Dalia Elbeheri Official (@daliaelbeheri) on Apr 14, 2020 at 6:04am PDT

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تدوالوا صورا لافتتاح سوق العتبة من جديد وتكدس المواطنين بالشوارع، بعد غلقه لمدة 27 يوما لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، عن 5 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.

وتشدد الوزارة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.