فنانة مصرية تدافع عن نفسها من اتهام إهانة العمالة اليومية... فيديو

وأوضحت في رسالة مصورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تحمل اسم "رد وتوضيح" أن المنشور المثير للجدل شاركته عبر حساب "شخصي" لها، ومخصص لأصدقائها فقط، وكانت تتحدث فيه بأريحية وكأنها جالسة معهم، لكن ما حدث هو قيام صحفي يتواجد على الحساب بأخذ كلامها واقتطع منه جملة أثارت غضب الناس ووضعها في عنوانه.
ونفت داليا البحري في رسالتها المصورة إن كانت قصدت في منشورها الهجوم على العمالة اليومية، موضحة أنها من أوائل الناس الذين دشنوا حملة بالتعاون مع بنك الطعام لدعم العمالة اليومية.
كما أكدت أنها لم تخرج من منزلها منذ 36 يوما، سوى مرات قليلة لأمور متعلقة بتقديم ملفها الضريبي.
وتشارك داليا البحيري الفنان عادل إمام بطولة أحدث مسلسلاته "فالنتينو"، المعروض خلال شهر رمضان، وهو من إخراج رامي إمام.
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وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تدوالوا صورا لافتتاح سوق العتبة من جديد وتكدس المواطنين بالشوارع، بعد غلقه لمدة 27 يوما لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، عن 5 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 164 وفاة، كما أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 2190.
وتشدد الوزارة على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، كما ناشدت كافة المواطنين في حال ظهور أي أعراض عليهم، التوجه فورًا إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن 105 أو عن طريق خدمة الواتساب الخاصة بالوزارة والتي تم إطلاقها.
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