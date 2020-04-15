أكثر من 300 سيارة قديمة مركونة في حظيرة منذ 30 سنة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر أكثر من 300 سيارة قديمة في مرآب جمعها شخص مولع بالسيارات منذ أكثر من 30 سنة.

تمكنت شركة AMMO NYC، وهي شركة متخصصة في صيانة وتجديد السيارات من زيارة حظيرة تحوي أكثر من 300 مركبة قديمة، تعود لشخص مولع بجمع السيارات القديمة.

هذا ويبقى عنوان الحظيرة واسم المالك محاط بالسرية، إذ لم يفصح المالك فقط عن بعض المعلومات، التي تفيد بأن الأخير بدأ في جمع مجموعته في السبعينيات من القرن الماضي وأن العديد من المركبات ظلت ثابتة في مرآبه لمدة 30 عامًا.

وقال مدير AMMO NYC لاري كوسيلا، "إن الحصول على إذن لزيارة المجموعة استغرق ثلاث سنوات. تم الاتصال به في نهاية المطاف خلال مزاد"، كما يشرح في مقاطع الفيديو الخاصة به.

ويضيف "إن المجموعة تمتد في الواقع على ثلاثة مبانٍ تحتوي على 300 سيارة ومئات قطع الغيار. هناك قطع نادرة ، مثل بليموث سوبيربيرد، فورد بينتو، ولامبورجيني LM002. أغلى مركبة في المجموعة هي Bizzarrini P538، المقدرة بمليون دولار. إنها واحدة من ستة نماذج من هذا النوع لا تزال موجودة".

وأردف كوسيلا "يوجد أيضا العديد من السيارات الرياضية، التي خاضت سباقات مختلفة، وحتى زهرة باكارد التي كانت بمثابة قلوب. يبدو أن العديد من المركبات تعود لمشاهير، مثل ممثل الهوليوود نيكولاس كيج، أو ظهرت في عدد من الأفلام".