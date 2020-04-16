ظهور "الرجل العنكبوت" في تركيا لمساعدة الأطفال والمسنين في أزمة كورونا... صور

قرر مواطن تركي تقمص شخصية "سبايدرمان" الشهيرة في الأفلام لمساعدة أهالي مدينته من كبار السن في ظل إجراءات العزل التي فرضها عليهم تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن قوته الخارقة تتمثل بفعل الخير وتلبية احتياجات الناس.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن تقييد السلطات التركية، حركة خروج المسنين ما فوق عمر الـ 65، والأطفال والشباب دون الـ 20، والمصابين بأمراض مزمنة، قرر المواطن التركي براق صويلو، مساعدتهم، مرتديا زي الرجل العنكبوت، متجولا بين شوارع المدينة، باحثا عن مسن أو مريض أو طفل بحاجة إلى المساعدة.

"#سبايدرمان" بطل المسنين أيضا في #أنطاليا التركية

بزيّ "الرجل العنكبوت" الشهير، يسرع التركي براق صويلو، إلى تلبية احتياجات المسنين غير القادرين على الخروج من منازلهم، في ظل قيود فيروس #كورونا، وتوصيل متطلباتهم إلى بيوتهم، حتى بات "بطلا" في نظر المسنين.

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وأوضحت أن "براق يعرض المساعدة على الأطفال والمسنين، لتلبية احتياجاتهم من الخبز والخضار والفاكهة، حيث يأخذ منهم قائمة بالمتطلبات، ثم يشتريها من المتاجر والدكاكين ليوصلها إلى منزل صاحب الطلب، دون أجر".

وبسبب زيه غير التقليدي، يلقي صويلو، البسمة على وجوه الأطفال والشيوخ وأصحاب الدكاكين، مخففا بذلك عنهم ولو جزءا بسيطا من الأزمة التي يعيشونها.

وقال صويلو إنه ألغى العروض اكان يقدمها في الشوارع والساحات بزي "الرجل العنكبوت"، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح، أنه بعد فترة قصيرة من الجلوس في المنزل، قرر النزول إلى الشوارع مرة أخرى، ولكن هذه المرة من أجل مساعدة المسنين، وإبهاج الأطفال الملتزمين لمنازلهم، امتثالا لقرارات السلطات، بهدف منع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن "قوته الخارقة تتمثل بفعل الخير، ولهذا أقوم بتلبية احتياجات الناس دائما باعتباري الرجل العنكبوت".