مقدم برامج ينهي نشرته بقرع الطبول "باحتراف" لإسعاد مشاهديه... فيديو

تحت ضغط الحجر المنزلي واتساع تفشي وباء كورونا، خرج المذيعون البريطانيون على عجل بأفكار جديدة لإسعاد مواطنيهم.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن البرنامج يقدم ما يجعل المشاهدين متفائلين أثناء العزلة، وكيف يعززون مناعتهم.

أنهى مقدم نشرة الأنواء الجوية على قناة "بي بي سي" أوين وين إيفانز نشرته من المنزل بقرع الطبول باحتراف ليجعل المشاهدين متفائلين أثناء عزلتهم المنزلية.

وقام مقدم البرامج بنشر الفيديو على صفحته الرسمية في "تويتر"، حيث حصد ملايين المشاهدات والتعليقات.

When they said try working from home I didn’t realise they’d expect me to do the music too @BBCNews @BBCNWT #BBCNewsTheme 🥁 #workingfromhome pic.twitter.com/DVXjDw0l8F — Owain Wyn Evans (@OwainWynEvans) April 15, 2020

وتستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة تفشي فيروس كورونا.