طريقة جديدة للتعرف على تطور فيروس كورونا

يواصل الباحثون حول العالم جهودهم لاكتشاف أكبر قدر من المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وطرق تطوره.

وقال موقع "بايو ريكسيف"، موقع متخصص في نشر الأبحاث العلمية، التي لم يتم اعتمادها بصورة نهائية، إن باحثون في جامعة دريكسل الأمريكية طوروا، طريقة لتحديد وتمييز فيروس كورونا المستجد، حيث توصلوا لعلامة وراثية تشبه "الباركود" للكشف عن سلالة الفيروس.

The scRNA-seq expression profiling of the receptor ACE2 and the cellular protease TMPRSS2 reveals human organs susceptible to COVID-19 infection https://t.co/bvUQOfCCib #bioRxiv — bioRxiv (@biorxivpreprint) April 19, 2020

وأوضح الموقع أن الباحثين توصلوا، إلى وجود اختلافات بين سلالات الفيروس الموجودة في مناطق، عن السلالات الموجودة في مناطق أخرى، وأن فيروس كورونا المستجد الذي يصيب الأشخاص في أمريكا، يوجد منه سلالات تطورت مباشرة من السلالة الآسيوية والأوروبية.

وتختلف تلك السلالات عن السلالات الأصلية التي تم اكتشافها في الصين في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الفكرة التي يعتمد عليها الباحثون مماثلة لشريط التشفير الموجود على أي منتج المعروف بـ"باركود".

ويشير الـ"باركود" في هذه الحالة إلى شريط تشفير الحمض النووي "دي إن إيه"، الذي يتم استخدامه في التعرف على نوع الكائن الحي بناء على شفرات جينية خاصة، وفي هذه الحالة تم تطوير أداة التحليل الجيني لأول مرة كوسيلة سريعة لتحليل العينات لتحديد محتويات مزيج من البكتيريا، حيث يمكنها تحديد ما إذا كان الفيروس قد تغير جينيا من أم لا.