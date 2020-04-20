ماذا يفعل صلاح ورونالدو وديبالا في فترة الحجر المنزلي؟.. صور

توقفت المسابقات الرياضية حول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، ما أدى لوقف التدريبات الجماعية في أغلب فرق كرة القدم الأوروبية.

وكعادتهم دائما يظهر لاعبو كرة القدم جانبا من حياتهم الشخصية، للجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صلاح يواصل التدريبات

لم يتوقف النجم المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن التدريب خلال الحجر المنزلي بعد تفشي كورونا.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Apr 3, 2020 at 9:16am PDT

صلاح نشر في وقت سابق، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قام خلاله بالركض رفقة ابنته، كما صورة له ظهر في خلفيتها العديد من معدات "الجيمانزيوم".

View this post on Instagram Working from home... A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Mar 26, 2020 at 4:51am PDT

رونالدو على الفراش

كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغالي والنجم العالمي المشهور المعروف عنه أنه لا ينفك عن التدريب، وأنه كالآلة لا يتوقف أبدا عن التدرب بشدة من إجل أحرز الأهداف.

لكن هذه المرة رونالدو ظهر بطريقة مختلفة حيث نشر صورة له برفقة صديقته جورجينا وأطفالهما، من على الفراش، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

View this post on Instagram The best way to start the day 🙏❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 18, 2020 at 1:32am PDT

وعلق لاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال على الصورة "أفضل طريقة لبدء يومك".

ويتواجد رونالدو وأسرته في جزيرة ماديرا مسقط رأسه، حيث يقضي العزل المنزلي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ديبالا يتدرب بطريقة مختلفة

نشر النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا صورة له رفقة صديقته أريانا، وهما يلعبان بطولة افتراضية "بلاي ستيشن"، أطلق عليها ChamPlay" ".

View this post on Instagram Champlay te estamos esperando 😝🎮 A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Apr 18, 2020 at 10:24am PDT

وتهدف البطولة الإلكترونية إلى لجمع الأموال لمساعدة الشعب الأرجنتيني لمكافحة وباء فيروس كورونا.

كان ديبالا تعافى من فيروس كورونا وهو صديقته بعد إصابتهما الشهر الماضي في إيطاليا.