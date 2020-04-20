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    الملصق الدعائي لبرنامج رامز مجنون رسمي

    رمضان 2020... صرخات وشخصيات مرعبة في برومو "رامز مجنون رسمي"... فيديو

    © Photo / MBC
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    طرحت فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الاثنين، البرومو الرسمي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، من تقديم رامز جلال، والمعروض خلال شهر رمضان.

    يعرض البرنامج الذي تم تصويره في إمارة دبي الخليجية، لقطات خاطفة لضحاياه من المشاهير، مثل ياسمين صبري وغادة عادل وياسمين رئيس ونبيلة عبيد وفيفي عبده وأمينة خليل وباسم ياخور والمطرب الإماراتي عبد الله بالخير ومطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

    كما يكشف رامز جلال في البرومو أنه سيجعل ضحاياه يمرون بتجربة مخيفة، سترغمهم على البكاء والضحك في وقت واحد.

    ويظهر رامز في بعض اللقطات وهو متنكر في شخصيات مرعبة شهيرة، مثل "دراكولا" و"فريدي كروغر" والمهرج من فيلم الرعب الأمريكي "إت".

    وسيعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" في رمضان على قنوات "إم بي سي مصر" و"إم بي سي العراق" و"إم بي سي 5" و"إم بي سي 5".

    يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج "رامز في الشلال"، الذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

    يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعها عرضت على شاشة فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ياسمين صبري, برنامج رامز جلال, أخبار رامز جلال, رامز جلال, رمضان 2020
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