في 4 دقائق... فرقة "رولينغ ستونز" تطرح أغنية عن "زمن كورونا"

طرحت فرقة الروك البريطانية، "رولينغ ستونز"، اليوم الخميس، أغنية جديدة، ترى أنها تلائم تماما أجواء العيش في زمن فيروس "كورونا" المستجد، والذي من أبرز ملامحه خلو الشوارع في مدن العالم من السكان بسبب قوانين حظر التجوال.

وتقول كلمات الأغنية التي تحمل عنوان "Living in a Ghost Town" (العيش في مدينة الأشباح) ومدتها 4 دقائق: "أنا شبح أعيش في مدينة الأشباح، يمكنك البحث عني ولكن لا يمكنك العثور علي"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأوضح المطرب الرئيسي للفرقة ومؤسسها، ميك جاغر عن الأغنية، إنه وصديقه عازف الغيتار، كيث ريتشاردز، بدآ في الإعداد لها قبل ظهور جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ولكن بعد فرض الإغلاق العالمي حاليا، استأنفا العمل عليها من جديد خلال فترة العزل، ورأيا أنه من الضروري طرحها في تلك الفترة تحديدا لأنها تتناسب مع الأجواء العامة الحالية.

وتقول الأغنية في مقطع آخر: "أنا لا أذهب إلى أي مكان، منغلق بمفردي، لدي الكثير من الوقت لأضيّعه، وكل ما أفعله هو التحديق في هاتفي".

يشار إلى أن فرقة "رولينغ ستونز" شاركت في الحفل التاريخي "عالم واحد: معا في المنزل"، الذي تم بثه عبر شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية.

وأطلقت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، وسير بول مكارتني، وفرقة "رولينغ ستونز" وبيونسيه وتايلور سويف وجينيفر لوبيز وسيلين ديون حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية، والذي وصفته غاغا بأنه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وضم حفل "عالم واحد: معا في المنزل" الذي استمر ساعتين، وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي أمريكا السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش.

ونظمت الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة "غلوبال سيتزين" غير الربحية، ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس "كورونا" التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس "كورونا".

وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.