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    المطربة الأمريكية ليدي غاغا خلال مشاركتها في الحفل التاريخي عالم واحد: معا في المنزل لدعم محاربة فيروس كورونا المستجد، 18 نيسان/ أبريل 2020

    المطرب العربي الوحيد الذي شارك في حفل "عالم واحد" التاريخي لمواجهة كورونا... فيديو

    © REUTERS / GLOBAL CITIZEN
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (153)
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    شارك مطرب عربي وحيد في حفل "عالم واحد: معا في المنزل" التاريخي، الذي تم بثه على الهواء مباشرة أمس السبت، وهو الإماراتي حسين الجسمي.

    وعبر الجسمي عن فخره وسعادته بتمثيل بلده والخليج والوطن العربي أمام العالم في هذا البث الموحد من منزله.

    وتابع: "زرعنا الفرحة والأمل أنا ونجوم العالم".

    ونشر حسين الجسمي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي مشاركته في حفل "عالم واحد: معا في المنزل" لمن لم يستطع متابعة الحفل، وهي أغنية "متّحدين ومتحدّين"، التي طرحها ضمن الحملة الوطنية للوقاية من فيروس "كورونا" بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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    Worldwide Live performance 18.04.2020

    A post shared by Hussain AlJassmi (@7sainaljassmi) on

    وأطلقت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، وسير بول مكارتني، وفرقة "رولينغ ستونز" وبيونسيه وتايلور سويف وجينيفر لوبيز وسيلين ديون حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية، والذي وصفته غاغا بأنه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب وكالة رويترز.

    وضم حفل "عالم واحد: معا في المنزل" الذي استمر ساعتين، وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي أمريكا السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش.

    وقالت ليدي غاغا: "إنني ممتنة جدا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وكل العاملين في متاجر البقالة وخدمات التوصيل والعاملين في البريد وكل المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل بجد جدا، هذه حقا رسالة حب صادقة لكم جميعا في كل أنحاء العالم وأتمنى أن تكون تذكرة للعطف الذي يحدث الآن".

    وأشاد الحفل بالمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والبقالة وخدمات التوصيل والبريد والعاملين الآخرين.

    ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة "غلوبال سيتزين" غير الربحية، ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس "كورونا" التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

    واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس "كورونا".

    وقال منظمون إن شركات ومانحين آخرين ساهموا بالفعل بنحو 150 مليون دولار.

    ولم تشارك المطربة الأمريكية بيونسيه بالغناء في الحفل، ولكنها بعثت برسالة مصورة أشارت فيها إلى معدلات الوفاة المرتفعة بشكل غير متناسب بين الأمريكيين السود بسبب (كوفيد-19).

    وقالت "هذا الفيروس يقتل السود بمعدل يبعث على القلق في أمريكا". وحثت المشاهدين على حماية أنفسهم.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (153)

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, حفلات, سيلين ديون, منوعات, جينيفر لوبيز, تايلور سويفت, ليدي غاغا, حسين الجسمي
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