أصالة تكشف تفاصيل صادمة عن حياتها الشخصية... فيديو

قالت الفنانة السورية أصالة نصري، إنها تفتقد حضور طليقها المخرج المصري طارق العريان، في أول أيام شهر رمضان، خاصة حول مائدة الإفطار.

وأكدت أصالة في تصريحات تلفزيونية أنها تحمل في هذا الشهر كثيرًا من المشاعر، بينها الندم على بعض ردود أفعالها، مردفة: "أكيد ارتكبت أخطاء فادحة في 2019 وبدايات العام الجاري... بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأني ما بعرف شو كان سببها".

واستطردت قائلة إن الحياة تأخذنا بالانشغالات والمسؤوليات والخلافات، مبينة: "اللي يكون بيتخللها هيك بتكون لحالها بتهد جبال، وبالتأكيد مرات البني آدم بيكون مو متوازن فبيصرح بتصريحات بيندم عليها فيما بعد".

ونفت أصالة كل الأنباء التي تحدثت عن خلافات بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدة أنه لا يوجد خلاف بينها وبين هيفاء.

وأكملت: "يعني أنا ما شفت هيفاء وهبي بحياتي كلها للأسف سوى مرات قليلة جدًا، ولكن عندنا أصدقاء مشتركين وغاليين عليّ وعليها، منهم نيكولا جبران، وبسام فتوح، وأكيد بنلتقي الأيام اللي جاية إن شاء الله".

وأعلنت الفنانة السورية أصالة نصري في السادس من مارس/ آذار الماضي انفصالها نهائيًا عن زوجها طارق العريان، والد ابنيها آدم وعلي، وذلك بعد مرور قرابة 4 أشهر على تداول أنباء حول هذا الأمر، مطالبة الجميع بعدم الخوض في أي تفاصيل بشأن هذا الأمر؛ لأنها تحرص على مشاعرها التي هلكت، بحسب تعبيرها.