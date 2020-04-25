امرأة جريئة تشارك في الضرب في شجار عنيف بين شبان في السعودية... فيديو

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشجار عنيف أمام إحدى المحال التجارية في محافظة جدة السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع عدة أشخاص أمام محل تجاري، بينما يعتدي أحدهم مرتديا جلبابا، على آخر، وتشاركه امرأة منتقبة الضرب.

وحاول عشرات الأشخاص من المتواجدين في موقع المشاجرة التدخل لفض النزاع، وصرف أطراف المشاجرة الغاضبين.