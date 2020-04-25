نهاية غير متوقعة... كيف واجه علي معلول مقلب "رامز مجنون رسمي"؟

حل المدافع الأيسر للنادي الأهلي المصري، ونجم منتخب تونس لكرة القدم، علي معلول، ضيفًا على برنامج "رامز مجنون رسمي"، ليكون ثاني ضحايا مقدم برامج المقالب الرمضانية رامز جلال هذا العام.

وفي بداية الحلقة الثانية من البرنامج المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، علق مقدم البرنامج على مظهر وملابس النجم الرياضي، متعجبًا من قدرته على إبقاء شعره مهندمًا لفترة طويلة.

المقلب الذي ينطوي على تقييد الضحية بكرسي يمكن تحريكه سريعًا في كل الاتجاهات مع إمكانية إطلاقه صدمات كهربائية، تسبب بحالة من الفزع لمعلول الذي أخذ يصرخ ويتوعد مقدم البرنامج.

وانسحب جلال من الاستوديو مع انتهاء الحلقة خوفا من غضب معلول بعد حل وثاقه، لكن كاميرات البرنامج التقطت له صورًا بعد ذلك وهو يحاول تهدئة لاعب كرة القدم الدولي.

وفي الحلقة الأولى من البرنامج، والتي عرضت أمس -اليوم الأول من شهر رمضان- كانت الضحية، الممثلة غادة عادل، والتي انهارت وانفجرت في البكاء عقب انتهاء المقلب.

وفي بداية الحلقة، تظهر الضحية في ما تعتقد أنه برنامج من تقديم الفنانة اليمنية، أروى، وتجلس فيه على كرسي يسمى "كرسى الاعتراف"، ثم يتم طرح بعض الأسئلة عليها.