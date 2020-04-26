شركة تصنع الكمامات من جلود أكثر الثعابين شراسة في العالم

تسبب انتشار كمامات وجه مصنوعة من جلود الثعبين في الولايات المتحدة، للوقاية من "كوفيد 19"، لموجة من ردود الأفعال المتباينة حول الموضوع.

وتساءل الكثيرون عن مدى جدوى وفائدة هذه الكمامات وإمكانيتها منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين الأفراد.

واعتبر مالك الشركة المصنعة "All American Gator" بريان وود، والتي تتخذ من ولاية فلوريدا مقرا لها، أن الناس يتوجب عليهم تغطية وجوههم في هذه الفترة، وأن الوضع قد يستمر لفترة طويلة.

وبحسب موقع "يو إس نيوز"، قال مالك الشركة: "بعض الناس يريدون الظهور بأزياء مميزة حتى خلال فترة تفشي الوباء، لذلك أريد أن أقدم لهم خيارات".

وبحسب وود فإن الكمامة مزودة بنظام ترشيح مشابه لذلك الموجود في الكمامات من فئة "N95"، والتي توفر حماية ضد فيروس كورونا.

ونوهت "سكاي نيوز"، إلى أن الكمامات صنعت من جلود أحد أخطر أنواع الثعابين في العالم والمعروفة باسم "الثعبان البورمي"، والتي تنتشر عادة في الغابات.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الكمامات لا توفر الحماية مقارنة بالكمامات الطبية العادية، بالرغم من ارتفاع أسعارها، بل حذروا من أنها قد تكون غير صحية.