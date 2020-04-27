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    تشخيص أمراض القلب

    أحدها انتفاخ الأطراف... أعراض تشير إلى أنك تعاني من مشاكل في القلب

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    تعد بعض الأعراض، كانتفاخ الأطراف أو آلام الظهر، دليلا على معاناة الشخص من مشاكل في القلب ما يستوجب زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

    وأفاد تقرير لموقع "bestlifeonline" بأن بعض العلامات البسيطة، قد تكون بمثابة مؤشر على أن الشخص يعاني من مشاكل القلب.

    انتفاخ الاطراف

    يمكن أن يشير تورم الأطراف، المعروف أيضًا باسم الوذمة، إلى خطأ ما في عمل القلب والأوعية الدموية.

    يقول الدكتور نيت ماسترسون، من مجموعة "هوليستيك ميدسين" للطب البديل" إن تورم القدمين واليدين لفترات طويلة، علامة على عدم ضخ الدم عبر الجسم بشكل صحيح"، وشدد الباحث على ضرورة مراجعة الطبيب فورا "إذا وجدت أي جزء من الجسم منتفخ لسبب غير مفهوم".

    آلام الأسنان

    رسم القلب الكهربائي
    © AFP 2020 / PHILIPPE HUGUEN
    علماء روس يخترعون بديلا لصمام القلب يعمل 20 عاما
    وقال طبيب الأسنان غريغ جروبر، قد يكون ألم الأسنان إشارة لنوبة قلبية "يمكن للبكتيريا الفموية أن تدخل مجرى الدم من خلال الأنسجة الملتهبة وتستقر بصمامات القلب، وبالتالي تؤدي إلى أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية".

    البلغم الوردي أو الأبيض

    يشير البلغم الأبيض أو الوردي إلى التهاب شعب هوائية فيروسي وفشل القلب الاحتقاني، كما يدل كذلك على وجود تسرب للدم إلى الرئتين.

    فشل القلب لا يعني أن قلبك قد توقف، أو على وشك التوقف عن العمل، لكنه يعني ببساطة أن القلب غير قادر على ضخ الدم بالطريقة التي ينبغي أن يضخها، وفقا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

    صعوبة في النوم

    الأرق ليس بالضرورة عامل خطر لأمراض القلب – لكنه يمكن أن يكون كذلك. وفقا للكلية الأمريكية لأمراض القلب "هناك أدلة متزايدة على وجود روابط محتملة بين الأرق وارتفاع ضغط الدم، وأحداث القلب والأوعية الدموية والموت". إذا وجدت نفسك تتقلب وغير قادر على النوم، خاصة إذا كان ذلك بسبب ضيق التنفس، فإن أكثر شيء آمن تفعله هو استشارة الطبيب.

    تساقط شعر الساق

    نقل مريض إلى مستشفى في نيويورك
    © REUTERS / Stefan Jeremiah
    ازدياد حالات تعرض الشباب لجلطات دماغية بعد إصابتهم بفيروس كورونا
    يشير تساقط شعر الساقين المفاجئ إلى أن قلبك يواجه مشكلة في ضخ ما يكفي من الدم إلى أطرافك. ستلاحظ هذا العرض على ساقيك السفليتين أولًا، لأنهما الأبعد عن قلبك.

    تقول لينا فيليكوفا، مديرة الطب في مختبر سينيفو بلغاريا: "يتم توزيع العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر عن طريق الدم". وتضيف "إذا لم تصل العناصر الغذائية إلى الشعر أو إذا لم يحصل الشعر على كمية كافية من الأكسجين، فمن المحتمل أن يحدث سقوط للشعر".

    صداع الرأس الشديد

    وفقا لمايو كلينيك، يكون الصداع مجرد صداع في بعض الأحيان - وفي أحيان أخرى، قد يكون علامة على وجود جلطة دموية في قلبك، خاصة عندما يقترن الألم بالغثيان والقيء، فإن الصداع الذي لن يختفي قد يكون علامة على أن قلبك في مشكلة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    انتفاخ, طبيب, معاناة, أعراض, مرض القلب
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