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    أبطال الجزء التاسع من أفلام حرب النجوم

    مفاجأة "ديزني" لعشاق أفلام "حرب النجوم" في مايو

    © AFP 2020 / DANIEL BOCZARSKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
    منوعات
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    كشفت شركة "ديزني" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن مفاجأة لكافة عشاق أفلام الخيال العلمي الشهيرة "حرب النجوم" (Star Wars)، وهي طرحها لآخر أجزائه والذي يحمل الترتيب التاسع عبر منصة "ديزني بلس"، مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.

    وقالت "ديزني" إنها ستطرح الجزء التاسع والأخير من السلسلة "Star Wars: The Rise of Skywalker" على "ديزني بلس" في الرابع من مايو، وذلك قبل شهرين من الموعد الرسمي لطرح الفيلم على منصة البث الرقمي، بغرض تسلية محبي الأفلام الشهيرة خلال فترة الحجر المنزلي، المفروضة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ديدلاين".

    ويتزامن يوم 4 مايو من كل عام مع العيد السنوي لأفلام "حرب النجوم"، والذي يحتفل فيه عشاق السلسلة بأحداثه وشخصياته المختلفة.

    كما أعلنت "ديزني" عن توفيرها للأجزاء التسعة من أفلام "حرب النجوم" عبر منصة البث الرقمي "ديزني بلس" ابتداء من 4 مايو.

    وكان فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker"  قد طرح في دور العرض السينمائية في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وهو من إخراج جي جي أبرامز، ومن بطولة ديزي ريدلي وآدم درايفر ومارك هاميل.

    وحصد الفيلم 40 مليون دولار من مبيعات التذاكر بالولايات المتحدة وكندا في أولى ليالي عرضه، وفقا لتقديرات الشركة الموزعة "والت ديزني".

    وقالت "ديزني" إن الرقم يجعل الفيلم خامس أعلى الأعمال السينمائية دخلا في أول أيام عرضه على الإطلاق.

    وأضافت أن الفيلم الجديد جمع أكثر من 59 مليون دولار في الأسواق الدولية.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ديزني, أفلام, سينما, حرب النجوم
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