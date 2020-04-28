أكبر من برج خليفة بخمس مرات... "ناسا" تنشر صورة لكويكب ضخم يقترب من الأرض

نشرت وكالة "ناسا" صورة لكويكب ضخم سيحلق فوق الأرض هذا الأسبوع، يتراوح قطره بين 1.8 و4.1 كم، ليكون أكبر بخمس مرات من برج خليفة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، يحلق الكويكب الذي أطلق عليه اسمOR2 1998 فوق الأرض يوم الأربعاء.

وأوضح علماء ناسا أن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، إلا أنهم لم يستبعدوا فرص اصطدام كويكب في المستقبل القريب.

How close is asteroid 1998 OR2 from Earth?

Is comet Borisov from outside our solar system?

What’s causing comet Atlas to fall apart?



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📅 Tuesday, April 28

🕒 4pm ET

🔗 https://t.co/uZlZSCyvs2 pic.twitter.com/W1EkxMIkpN — NASA (@NASA) April 27, 2020

وتكتشف وكالة "ناسا" نحو 30 جسما جديدا قريبا من الأرض كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

وحذرت وكالة "ناسا" من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل، مما يعني أن تأثيرا غير متوقع يمكن أن يحدث في أي وقت.