كندة علوش تتراجع وتحذف تغريدة "لتفادي الجدل"

تراجعت الفنانة السورية، كندة علوش، وحذفت تغريدة لها بموقع "تويتر"، "منعا للجدل والنقاش" على حسب قولها.

غردت كندة علوش، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع تويتر: "كتبت تويت ومحيتها.. لأني بتعب من السجالات والجدل واللغة الإلغائية وبالوقت اللي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرّة ترجعنا للجدل اللامنتهي، فقلت أريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي".

كتبت تويت ومحيتا.. لإني بتعب من السجالات والجدل واللغة الالغائية وبالوقت الي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرة ترجعنا للجدل اللامنتهي فقلت ريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي 🙏🏻🌺 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) April 28, 2020

وجاء مضمون تغريدة كندة علوش: "العالم هيفنى والسوريون واللبنانيون بعيدا عن كونهم جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعظم... والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صار لها أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، وما زلنا نسمع سجالات من نوع السوري أهم، لأ اللبناني أهم، لأ السوري هو الأصل، لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبوا بعض وافرحوا لنجاح بعض"، بحسب مواقع مصرية محلية.

يشار إلى أن آخر عمل فني لكندة علوش كان مسلسل "إلا أنا"، الذي عرض قبل شهر رمضان، ‎وهو مكون من 60 حلقة‎. ‎لمجموعة من القصص المستقلة يجمع 6 حكايات، وكل حكاية عبارة عن 10 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل "إلا أنا"‎ عدد كبير من الفنانين، مثل حنان مطاوع وأروى جودة وأحمد صفوت وكارولين خليل ووفاء عامر وكمال أبو رية، وهو من إنتاج شركتي "سينرجي" ‏و"أروما ستوديوز"‎.