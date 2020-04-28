سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن مقلب فيفي عبده وبرنامج رامز جلال... فيديو

أكدت الفنانة المصرية سمية الخشاب حقيقة معرفتها المسبقة بمقلب الفنانة فيفي عبده، عندما حلت ضيفة عليها هذا العام في برنامج "خلي بالك من فيفي"، مؤكدة أنها تظاهرت بعدم معرفتها لإقناع المشاهد.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية، في برنامج "القاهرة الآن"، "كنت أعلم أنني ببرنامج في بيت فيفي.. خاصة أنه ظاهر في الديكور الذي في منزلها.. لكن لم أكن أعلم نوع المقلب، الصراخ والتكسير والمفرقعات لم أعلمها لكن أعلم أن هنالك مقلبا".

وأضافت أن عددا كبيرا من النجوم يكونون على دراية مسبقة بالمقالب التي تعرض عليهم، مضيفة أن برنامج رامز جلال أيضا يتم إخبارهم بوجود مقلب ولكن دون التطرق لتفاصيله حتى يكون هناك مصداقية في ردود الفعل، وقالت"حتى في برنامج رامز جلال، يقول لنا أنه برنامج مقالب لكن لا يقول تفاصيله... ممكن يلمحون أنه مقلب لكن لن يحرقوا البرنامج أبدا ويتركونا نكتشفه".

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قد أوقعت زميلتها سمية الخشاب في مقلبها "خلي بالك من فيفي"، في ثاني حلقات برنامجها المعروض على قناة mbc مصر.