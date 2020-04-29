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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    5 فواكه صيفية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد خلال حجر كورونا

    © Photo / Pixabay/ jarmoluk
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    اقترب فصل الصيف ويسعى الجميع للحصول على قوام ممشوق والتخلص من الوزن الزائد، ولكن لا يكون الأمر عادة بهذه السهولة.

    إنقاص الوزن يحتاج إلى عمل شاق، عن طريق الذهاب إلى صالة الجيم أو المشي لمسافات طويلة، أو ممارسة السباحة.

    خضروات
    © Sputnik . VAleriy Melnikov
    أطعمة تساعد على إنقاص الوزن عن طريق موازنة الهرمونات في الجسم
    المعضلة التي يواجهها الجميع الآن حول العالم هي الحجر المنزل، الذي فرض في أغلب دول العالم، بسبب تفشي مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلدان.

    عالميا يوجد أكثر من 3 ملايين و100 ألف مصاب بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 216 ألف حالة، بينما تعافى ما يزيد عن 900 ألف شخص، وفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصصة في إحصائيات كورونا حول العالم.

    لكن لا تيأس، هناك بدائل أخرى لفقدان الوزن التي يمكنك تجربتها، حيث إن تناول وجبة متوازنة وصحية بشكل جيد سوف يساعدك على تحقيق أهدافك.

    يعد الصيف أيضا هو الوقت المناسب والذي نجد فيه الكثير من الفاكهة الملونة واللذيذة في السوق. وهناك عدد قليل من هذه الفواكه لها فوائد مذهلة لفقدان الوزن، يستعرض موقع "ذا هيلث سايت" 5 منها في التقرير التالي...

    1: الكنتالوب

    يعتبر الكنتالوب أحد الفواكه الغنية بـ "فيتامين C"، كما يحتوي على نسبة عالية من المياه، لذلك فإنه يزيد الشعور بالامتلاء ويخفف آلام الجوع، مما يساعدك على تقليل كميات الطعام وخفض الوزن.

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    खरबूजा 😍 #kharbuja #muskmelon🍈 #fruits #desi #desifoodadda

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    2: المانجو

    أحد أشهى الفواكه والتي يتناولها البعض بكثرة خلال فصل الصيف، فهي مصدر غني بهناصر البكتين والفيتامينات (A ،C ،D)، كما أنها تحتوي على ألياف تساعد على الهضم والتمثيل الغذائي لذلك هي مثالية لفقدان الوزن.

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    Уже не в Тае, последнее манго доедаю😭😷 #russia #khabarovsk #hotel#mango

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    3: الأناناس

    للإناناس خصائص مذهلة حيث يعمل كمضاد للالتهابات، ويعزز عمليات التمثيل الغذائي ويساعد على الهضم، وتكمن فائدة الأناناس أنه يجنبك اكتساب وزن زائد.

    4: الليتشي

     فاكهة الليتشي عبارة عن فاكهة استوائية موطنها الأصلي جنوب الصين، كما تتواجد بالهند، بنغلاديش، جنوب تايوان، شمال فييتنام، إندونيسيا، تايلاند، الفلبين وجنوب أفريقيا.

    الثمرة عبارة عن حسلة تتكون من قشرة صلبة سهلة التقشير ولب صالح للأكل أبيض اللون حول بذرة.

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    Qui aime les litchi ? #litchi #flowerslovers #flowers #followforfollowback #likesforlike

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    وتكمن فائدة الليتشي في إنه يعمل كمضاد للأكسدة وهو ما يساعد في فقدان الوزن، كما أنه يعزز المناعة ويقوي الإسنان ويحافظ عليها.

    5: الخوخ

    أحد أكثر الفواكه التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، وتعطي ملمس رائع للجلد، وهي سهلة الهضم لذلك تعزز عملية التخلص من الوزم الزائد طبيعيا.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, فاكهة, التخلص من الوزن الزائد, إنقاص الوزن
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