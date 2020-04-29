إعلام: تجدد إصابة باولو ديبالا بفيروس "كورونا"

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، تجددت إصابة ديبالا بكورونا للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف، موضحا أن "الفحص الذي خضع له الأرجنتيني، أظهر نتيجة إيجابية للفيروس".
🚨 NOTICIA de @jpedrerol 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020
"DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/HehetJ9hPh
وكان ديبالا تعرض للإصابة هو وصديقته أوريانا، ويواصل الأرجنتيني الخضوع لحجر صحي، منذ مارس/ آذار الماضي.
يذكر أن يوفنتوس لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر، ولم يعلق ديبالا بعد حتى الآن.
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