إعلام: تجدد إصابة باولو ديبالا بفيروس "كورونا"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تجدد إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، تجددت إصابة ديبالا بكورونا للمرة الرابعة، خلال شهر ونصف، موضحا أن "الفحص الذي خضع له الأرجنتيني، أظهر نتيجة إيجابية للفيروس".

🚨 NOTICIA de @jpedrerol 🚨



"DYBALA, jugador de la JUVENTUS, ha vuelto a dar POSITIVO por CORONAVIRUS por CUARTA VEZ en un mes y medio" #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/HehetJ9hPh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2020

وكان ديبالا تعرض للإصابة هو وصديقته أوريانا، ويواصل الأرجنتيني الخضوع لحجر صحي، منذ مارس/ آذار الماضي.

يذكر أن يوفنتوس لم يصدر أي بيان رسمي بشأن الأمر، ولم يعلق ديبالا بعد حتى الآن.