حيوانات برية تغزو مدنا كبرى... فيديو

وشملت تلك الإجراءات إغلاق الكثير من المنشآت العامة والتجارية، وحظر التجوال في الشوارع، على مدار اليوم أو لأوقات محددة، لمنع انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتسببت تلك الإجراءات في تحويل بعض المدن إلى "مدن أشباح"، بعدما أصبحت بعض شوارعها خالية تماما من البشر وقبلة للحيوانات البرية، التي أصبح لديها فرصة للتجول في تلك الشوارع، التي كانت حكرا على البشر، قبل ظهور كورونا.

Now that everyone's inside, curious animals are coming out to play. pic.twitter.com/6phwWsLF9a — DW News (@dwnews) April 30, 2020

نشر موقع "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قال إنه يرصد تجول حيوانات برية في الشوارع العامة بالعديد من المدن الكبرى في أمريكا وأوروبا ومناطق أخرى من العالم، بعدما فرضت السلطات الرسمية حظرا للتجوال على مواطنيها لحمايتهم من الوباء.

وأورد الفيديو لقطات من مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ويلز بالمملكة المتحدة، وسان دييغو في تشيلي، إضافة إلى مشاهد من إسرائيل ومناطق أخرى.

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان حظر التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 3 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 228 ألف حالة وفاة.