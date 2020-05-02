مروض أسود مصري ينقل السيرك إلى منزله خلال حجر كورونا... فيديو

قرر مروض الأسود المصري، أشرف الحلو، نقل عرض السيرك إلى منزله، وجاء بالفعل باللبؤة ليظهرا معا في غرفة المعيشة، وينشر مقطعا مصورا في "إنستغرام" برفقة اللبؤة.

أثار المقطع المصور الذي نشره الحلو، الكثير من ردود الأفعال من جانب المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه أثار أيضا تساؤلات حول كيفية معاملة عائلة الحلو للأسود في منزلها.

ويستعد الحلو لتصوير المقطع الثاني للتدريبات التي يقوم بها برفقة الأسود، وقال إن هناك المزيد قيد الإعداد، مشيرا إلى أنه يريد تشجيع الناس على البقاء في المنازل وسط تفشي جائحة كورونا.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأسوشيتد برس"، فإنه يتم الاحتفاظ بأسود عائلة الحلو في مزرعتهم الواقعة على بعد ساعة خارج القاهرة.

ويقدم آل الحلو عروض السيرك مع الأسود منذ أكثر من قرن، علما أن جدة أشرف، محاسن الحلو، أول مدربة أسود عربية.

وأصابت العائلة مأساة إذ قتل جد أشرف، محمد الحلو، في 1972 أثناء أحد عروضه، حيث مزقه أسد أمام عيون جمهور مذعور.