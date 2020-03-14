مصر... كشف حقيقة هروب أسد من السيرك

نفت مدربة الأسود فاتن الحلو، الأخبار المتداولة عن هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي.

ووفقا لما قالته لموقع "مصراوي"، أكدت الحلو أن "أعداء النجاح يبحثون عن تشويه النجاحات التي تحققها ابنتها دهب إبراهيم الحلو".

وقالت الحلو: "كل ما تردد حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت الحلو أنها لازالت في فترة نقاهة بعد خروجها من أزمة صحية الأسبوع الماضي، وفوجئت بهذه الشائعة.

وشددت فاتن الحلو أنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه من يثبت تورطه في ترويج مثل هذه الأمور.

يذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أخبار تفيد بهروب أحد الأسود من السيرك المصري الأوروبي الكائن في حي مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة.