بعد 40 عاما في الجيش الأبيض... "كوفيد 19" يغيب ممرضة قبل تقاعدها

لم تشفع مدة 40 عاما من العمل في المهنة التي يطلق عليها في العالم العربي "ملائكة الرحمة"، لممرضة، بعد أن استطاع فيروس كورونا أن يسرق منها حياتها قبل تقاعدها بوقت قليل.

استطاع مرض "كوفيد 19" أن يخطف الممرضة فيلومينا شيريان (63 عاما)، من محبيها وعائلتها، قبل تقاعدها بوقت قصير، بعد 40 عاما من العمل في المهنة التي تكتنفها الكثير من المخاطر في وقتنا الحالي.

وتوفيت الممرضة البريطانية من أصل هندي، الخميس الماضي بعد قضائها حوالي أسبوعين في وحدة العناية المركزة نتيجة إصابتها بالفيروس.

وبحسب "سكاي نيوز" تركت الممرضة خلفها ثلاثة أطفال وزوج، كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر طوال مدة عملها في هذه الظروف القاسية.

وعملت الممرضة على مساعدة المرضى والمصابين بمرض "كوفيد 19"، في مستشفى جون رادكليف في منطقة أكسفورد.

وبحسب الشبكة توفي في بريطانيا 171 عاملا في الرعاية الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد، منهم 27 طبيبا وأكثر من 100 ممرض وممرضة، وسجلت البلاد حوالي 182 إلف إصابة بالفيروس التاجي توفي منهم 28 ألف حالة.