ممثل مصري يكشف عن تحول ابنته إلى ولد... فيديو

كشف الفنان المصري هشام سليم عن تحول ابنته "نورا" إلى ذكر وتغيير اسمها إلى "نور".

وقال سليم خلال لقاء تلفزيوني، اليوم، الأحد، "أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".

وأضاف أن "ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري".

وأوضح أن "ابنته تبلغ من العمر الآن 26 عاما وأخبرته عندما كانت في الـ 18 إنها تشعر بأنها تعيش في جسد غير جسدها".

وكشف أنه استقبل الخبر بالسؤال عن المطلوب منه، وهو يشجع ابنه على المضي في حياته بالطريقة التي يراها.

وأشار سليم إلى أن "نور" كانت الأقرب له بين أبنائه وعاش معه لفترة طويلة، وفي البداية حدث بينهما مشادات بسبب تعامله معه دوما بصيغة المؤنث كما اعتاد لمدة 18 عاما، وهذا ما أثار غضب ابنه في البداية ولكن الآن اعتاد الجميع على الحديث معه بصيغة المذكر.

وذكر سليم أنه حتى الآن يواجه ابنه مشكلة مع السجل المدني لاستخراج بطاقته، فالبطاقة القديمة انتهت ويريد استخراجها بأنه ذكر ولكنهم يرفضون ذلك، فيخضع لعمليات تحويل جنسي ليتمكن من استخراجها بالشكل الجديد.

وأكد الممثل الشهير أنه يشفق على حال ابنه وغيره الكثيرون من المجتمع الذي لا يتفهم بعد هذه الأمور.