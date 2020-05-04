ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها "بطعم كورونا"... صور

طغى فيروس كورونا" المستجد على احتفال الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، بعيد ميلادها بداخل منزلها، والذي يوافق 3 مايو/ أيار.

وشاركت ميريام فارس مع معجبيها صورا من الاحتفال عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والذي تضمن كعكة تحمل تصميم كحول إيثيلي لتعقيم اليدين من الوباء العالمي، وكذلك بالونة وضع عليها كمامة طبية.

View this post on Instagram Celebrating my birthday 🌸 #خليك_بالبيت A post shared by Myriam Fares (@myriamfares) on May 3, 2020 at 9:51am PDT

وتلقت ميريام فارس هدية من ابنها الوحيد "جايدن" بمناسبة عيد ميلادها، وهو عبارة عن عقد.

#عرب_وود | نجل ميريام فارس يقدم لوالدته عقدًا كهدية عيد ميلادها 🎉🎁@myriamfares pic.twitter.com/5eQSTFBiku — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) May 3, 2020

وبحسب مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، فقد أتمّت ميريام فارس الـ 37 عاما.

وكانت ميريام فارس طرحت مؤخرا أغنية مصورة تحمل اسم "قرقيعان قرقيعان"، والتي شاركها فيها ابنها الوحيد "جايدن"، في ظهور نادر له.

وأصدرت ميريام فارس أغنيتها "قرقيعان قرقيعان" بمناسبة عيد القرقيعان، الذي يصادف في منتصف شهري شعبان ورمضان، وهو عيد مخصص للأطفال يرتدون فيه الملابس الشعبية، ويطوفون في أحيائهم، ويتم توزيع الحلوى عليهم وتحتفل به معظم الدول العربية.

تحتفل الأسر في منطقة الخليج العربي في شهر رمضان بمناسبة تقليدية تسمى (القرقيعان) وذلك ابتهاجا بانتصاف الشهر المبارك وتحرص على إشراك الأطفال بهذه المناسبة من خلال أجواء احتفالية شعبية توزع فيها الحلوى والمكسرات، بحسب مانشر موقع "alaan".

والقرقيعان عبارة عن خليط من المكسرات والملبس والحلاوة والشوكولاته، يتم توزيعه على الأطفال الذين يدقون أبواب الأهل والأقارب والجيران بعد الإفطار ووقت السحور.

وتختلف مسميات هذه الليلة من دولة خليجية إلى أخرى فتسمى (القرقيعان) و(الناصفة) أو (حل وعاد) أو (كريكشون) أو (القرنقشوه) أو (الطلبة) وتسمى أيضا (طاب طاب) و(كرنكعوه) أو (كريكعان) و(حق الليلة) أو (الماجينة).