قائمة أطعمة ومشروبات لعلاج الإمساك

وينصح الأطباء لعلاج الإمساك بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء والسوائل منذ وقت الإفطار وحتى السحور، حتى تصبح حركة الأمعاء سهلة.
وهناك قائمة من الأطعمة التي تساعد على علاج الإمساك، هي كالتالي...
قائمة بأطعمة ومشروبات يمكن تناولها بعد الإفطار لعلاج الإمساكhttps://t.co/sPVgn8RlEb#صحتك_في_رمضان #الإفطار #الإمساك #صحة #رمضان pic.twitter.com/7HP0P8jk54— صحيفة تواصل (@twasulnews) May 4, 2020
فاكهة القراصيا المجففة والتي تعد من أغنى مصادر الألياف وهي عبارة عن برقوق مجفف، وتعد القراصيا علاج فعال وسريع للإمساك.
التفاح غني أيضاً بالألياف والماء، وينصح بتناوله لتسهيل الهضم والإخراج.
العنب المجفف أو الزبيب من أفضل العلاجات السريع للإمساك وصعوبة الإخراج، وأيضا عصير الليمون الذي يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.
توفر البقوليات حصة كبيرة من الألياف اللازمة لإخراج البراز، كما تحتوي القهوة والشاي على عناصر تنشط انقباضات الأمعاء، ما يساعد على الإخراج.
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