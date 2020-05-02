10 نصائح لتجنب التخمة بعد الإفطار في رمضان

التخمة هي الشعور المزعج الذي يتعرض له الكثيرون بعد تناول الطعام وخصوصا وجبات الإفطار في شهر رمضان، مما يسبب الانتفاخ والغازات والشعور بالثقل الشديد وعدم الراحة في المعدة.