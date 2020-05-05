دبور عملاق يفتك بفأر في أقل من دقيقة... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بالـ"مرعب"، يوثق قتل دبور آسيوي عملاق لفأر في أقل من دقيقة.

ولدغ الدبور الفأر نافثا سمه بداخله، ليفتك به في لحظتها.

"الدبابير القاتلة" تمتلك سما مميت قادر على قتل الحيوانات الأخرى وحتى البشر.

ويتعرض نحو 50 شخصا سنويا من سكان المناطق ذات المناخ المعتدل والاستوائي في شرق آسيا، للموت بسبب هذه الدبابير القاتلة.