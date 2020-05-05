تحرك سعودي ضد مواطن أساء لمقيم آسيوي بحجة دعوته للإسلام... فيديو

أصدرت النيابة السعودية أمرا بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يهين مقيما من الجنسيات الآسيوية بحجة دعوته للإسلام.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، تم رفع مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي من قبل مركز الرصد النيابي، يظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية، والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام، كما يظهر عدم فهم ووعي المقيم باللغة العربية، وبمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية.

وين أخلاق المسلم.. هذا حتى لو بيسلم بيعذر من أسلوب الوقح هذا pic.twitter.com/HCJHutS58l — عبدالرحمن في البيت💙 🇸🇦 (@a___bdulrahman) May 3, 2020

وأضاف المصدر بناء على المادتين (الـ15 والـ17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من أنه المعني بالإجراء، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين، والنيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أيا كانت ذرائع ذلك الاعتداء.

وأتم المصدر حديثه أن النيابة العامة تتعامل حيال الأمر وفق اختصاصها النظامي.