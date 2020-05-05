شاهد... هند صبري تعوض غيابها عن رمضان 2020 ببرنامج على "يوتيوب"

عوضت الفنانة التونسية، هند صبري، غيابها عن المنافسة في موسم دراما رمضان 2020، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، ببرنامج يذاع عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وطُرحت الحلقة الأولى من البرنامج الذي يحمل اسم "مش مسلسل هند صبري" في 2 مايو/ أيار الجاري، ويتناول في فكرته الرئيسية مشاريع تأجلت عند الناس بسبب "كورونا".

وتظهر هند صبري في الحلقة وهي تتواصل عن بُعد مع عروسين لم يتمكنا من إقامة حفل زفافهما أو قضاء شهر العسل، بسبب ظروف فيروس "كورونا"، لكن تفاجئهما بدخول المطرب "أبو" صاحب أغنية "3 دقات" معهما في المحادثة المرئية لإسعادهما.

وكان من المقرر أن تشارك هند صبري في رمضان 2020 بمسلسل "هجمة مرتدة "، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك فى بطولته أحمد عز، ولكن توقف تصويره بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت هند صبري خلال مداخلة عبر "فيديو كونفرانس"، مع فضائية "فرانس 24": "لن نستطيع أن نكون جاهزين لشهر رمضان، وهناك خسارة كبيرة للمنتجين وللعمال، ويجب أن نتحد لكي نحمي الأكثر ضعفا فينا".

يشار إلى أن آخر مسلسلات هند صبري هو "حلاوة الدنيا"، الذي عرض في رمضان 2017، ويشاركها بطولته، ظافر العابدين ونهى عابدين.