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    القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية

    ضجة بعد اعتزال ممثلة مصرية شابة... زميلتها: عندي نفس الشعور

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    رمضان 2020 (78)
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    أحدث قرار الممثلة المصرية الشابة، نهى عابدين، باعتزالها الفن منذ مساء أمس الاثنين ضجة في الوسط الفني، وجدلا بين زملائها ما بين الرفض والتأييد.

    وقالت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور لنهى عابدين: "إيه ده انتي بتهزري، لا طبعا مش موافقة ده انتي موهوبة وجميلة".

    دار السينما
    © Fotolia / Peych_p
    فنانة مصرية ناجحة تعلن اعتزالها الفن بصورة نهائية
    كما كتب الفنان المصري إيهاب فهمي لها: "صلي على النبي ومافيش الكلام ده".

    وكتبت الفنانة المصرية داليا مصطفى لنهى عابدين: "ليه حبيبتي إنت ممثلة شاطرة بلاش تستسلمي اصبري إن الله مع الصابرين".

    وفي المقابل، أيدت الفنانة المصرية نسرين أمين نهى عابدين في اعتزالها التمثيل، قائلة لها: :"طبعا فهماكى ومعاكى حق وعلى طول عندى نفس التفكير وأنا شخصيا بفلتر حاليا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".

    وعلى صعيد المخرجين، قال المخرج كريم العدل لنهى عابدين:" ليه يا نهى كده!!! ده انا كان نفسي نشتغل مع بعض" كما وجه المخرج أحمد البدري نصيحة لها هي :"اوعي تقولي كده.. أنا اشتغلت 40 سنه مساعد مخرج وكافحت لحد ما جت لي فرصة الاخراج وأنا عندي 50 سنة... اجمدي حاربي اوعي تستسلمي".

    وفاجأت الفنانة المصرية، نهى عابدين، مساء اليوم الاثنين 4 مايو/أيار، جمهورها بإعلانها اعتزال الفن بصورة نهائية.

    وأعلنت عابدين، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، والذي نقله موقع "في الفن"، اعتزال التمثيل بصورة نهائية.

    وقالت نهى عابدين: "أدرك أنه قرار قد يكون صحيح أو خاطئ، لكني أفكر في الأمر منذ فترة طويلة، ووصلت إلى قرار سيشعرني بالراحة بصورة كبيرة".

    وتابعت بقولها "أنا قررت اعتزال مهنة التمثيل بشكل نهائي".

    يذكر أن نهى عابدين، توصف بأنها ممثلة ناجحة، لمشاركتها المتميزة في عدد من الأعمال، مثل مسلسلي "ونوس" و"حلاوة الدنيا" وفيلم "الكنز" ومسلسلات "طلعت روحي" و"قابيل" و"لدينا أقوال أخرى".

    وكان آخر مشاركات نهى عابدين في موسم دراما رمضان الحالي، مشاركتها المتميزة في مسلسلي "ليالينا 80" و"2 في الصندوق".

    الموضوع:
    رمضان 2020 (78)

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    فنانة مصرية ناجحة تعلن اعتزالها الفن بصورة نهائية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, اعتزال الفن, اعتزال, رمضان 2020
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