أحدث ظهور لابن الممثل المصري هشام سليم مع والده بعد تحوله جنسيا... فيديو

يستضيف أحد البرامج التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، الفنان المصري، هشام سليم، وهو بصحبة ابنه "نور"، بعد تحوله جنسيا من فتاة إلى ولد.

وستتناول حلقة برنامج "جعفر توك"، من تقديم جعفر عبد الكريم، ولأول مرة رحلة ابن هشام سليم مع التحول الجنسي، والتي ستذاع مساء اليوم الثلاثاء على صفحة البرنامج على موقع "فيسبوك".

وكتب جعفر عبد الكريم عبر حسابه على موقع "تويتر": "لأول مرة هشام سليم وابنه نور يتحدثان عن رحلة عبور نورا إلى نور".

لأول مرة هشام سليم وابنه نور



يتحدثان عن رحلة عبور نورا إلى نور.



اليوم في #جعفر_توك



الساعة 8 مساء عبر فيسبوك لايف.#العابر_الجنسي pic.twitter.com/u48ijc9BS3 — Jaafar Abdul Karim 🍉 (@jaafarAbdulKari) May 5, 2020

وكان الفنان المصري هشام سليم كشف عن تحول ابنته "نورا" إلى ذكر وتغيير اسمها إلى "نور"، خلال استضافته في حلقة السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس" المصرية.

وقال سليم خلال البرنامج: "أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".

وأضاف أن "ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري".

وأوضح أن "ابنته تبلغ من العمر الآن 26 عاما وأخبرته عندما كانت في الـ 18 إنها تشعر بأنها تعيش في جسد غير جسدها".

وكشف أنه استقبل الخبر بالسؤال عن المطلوب منه، وهو يشجع ابنه على المضي في حياته بالطريقة التي يراها.

وأشار سليم إلى أن "نور" كانت الأقرب له بين أبنائه وعاش معه لفترة طويلة، وفي البداية حدث بينهما مشادات بسبب تعامله معه دوما بصيغة المؤنث كما اعتاد لمدة 18 عاما، وهذا ما أثار غضب ابنه في البداية، ولكن الآن اعتاد الجميع على الحديث معه بصيغة المذكر.

وذكر سليم أنه حتى الآن يواجه ابنه مشكلة مع السجل المدني لاستخراج بطاقته، فالبطاقة القديمة انتهت ويريد استخراجها بأنه ذكر ولكنهم يرفضون ذلك، فيخضع لعمليات تحويل جنسي ليتمكن من استخراجها بالشكل الجديد.

وأكد الممثل الشهير أنه يشفق على حال ابنه وغيره الكثيرين من المجتمع الذي لا يتفهم بعد هذه الأمور.