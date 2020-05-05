جاستن بيبر وزوجته يكشفان حياتهما الخاصة في برنامج واقعي... فيديو

أطلق نجم الغناء الكندي، جاستن بيبر، وزوجته عارضة الأزياء، هايلي بالديون، أمس الاثنين، برنامجا واقعيا على موقع "فيسبوك" يتناول حياتهما الزوجية.

ويتتبع برنامج "The Biebers on Watch" المذاع على خدمة "فيسبوك ووتش"، حياة جاستن بيبر مع زوجته، من داخل منزلهما في كندا، خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بحسب موقع "ديدلاين".

وسيلقي البرنامج المكون من 12 جزءا الضوء على أحاديث الزوجين، وأنشطتهما مع أصدقائهما من المشاهير وأفراد من عائلاتهما.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد، بعد أن أصبح برنامج "جاستن بيبر: سيزونز"، الذي تم طرحه في شهر يناير/ كانون الثاني، من الأكثر مشاهدة على الإطلاق على منصة "يوتيوب" للفيديوهات.

ويوفر البرنامج الجديد لمعجبي جاستن بيبر لمحة عن حياته اليومية مع زوجته وعلاقتهما بصورة يومية.

وستتوافر 3 حلقات من البرنامج أسبوعيا على "فيسبوك ووتش"، بما في ذلك حلقة مباشرة على موقع "فيسبوك".

وفي الحلقة الأولى، يتوجه الزوجان إلى البحيرة ويتحدثان بصراحة عن علاقتهما وانفصالهما وزواجهما.

ونجح جاستن بيبر في أن يحصد أكثر من 50 مليار دولار بفضل أغانيه وظهوره عبر منصات مختلفة (ستريمنغ) على مدار مسيرته المهنية التي استمرت 11 عاما، وباع ألبومه لعام 2015 "Purpose" أكثر من 21 مليون نسخة.