تسريب يكشف تصميم مذهل لهاتف "لينوفو" الجديد... فيديو

كشفت تسريبات جديدة صور ثلاثية الأبعاد، تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف "ليجون" المخصص للألعاب والمرتقب من لينوفو.

وبحسب موقع "Android Authority"، يعد هاتف Legion المخصص للألعاب أحد الإصدارات المميزة التي يترقبها الكثير من المستخدمين، حيث ينطلق هذا الإصدار بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90W، كما تقدم لينوفو هذا الإصدار بتقنية متطورة في التبريد، لدعم تجربة مميزة في الألعاب.

وتشير الصورة ثلاثية الأبعاد إلى أن هاتف Legion يأتي بتصميم فريد وغير تقليدي، حيث تأتي الكاميرات الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في وحدة منبثقة من الهاتف.

وتوضح التسريبات المصورة أن الهاتف صمم ليدعم الحمل بشكل أفقي، لذا اختارت لينوفو موقع الكاميرة الرئيسية في منتصف الجهة الخلفية للهاتف، من جانب أخر تتميز آلية الكاميرة الأمامية المنبثقة بشعار Legion، كما تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية فلاش LED مزدوج يأتي أعلى نجمة شعار Legion.

وينطلق هاتف Legion المخصص للألعاب باثنين من منافذ USB C، على أن يأتي المنفذ الثاني في الإطار الجانبي للهاتف، والذي يدعم شحن الهاتف بسلاسة في تجربة الألعاب.

كما يضم هاتف Legion اثنان من المكبرات الصوتية ستريو، في الجزء السفلي والعلوي من الهاتف، مع توقعات أن تأتي المكبرات الصوتية في جانبي الهاتف، كما يحتوي الهاتف على غرفة كبيرة بحجم 1.4 سم لدعم صوتيات بكفاءة أعلى، كما يتضمن الهاتف أنابيب حرارية مزدوجة.

وفي تسريبات جاءت من شركة لينوفو أشير إلى أن هاتف Legion ينطلق بمعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، كما يدعم معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ويدعم أيضاً الهاتف معدل تحديث 144 Hz في الشاشة، وسرعة لمس في الشاشة تصل إلى 270 Hz.

وياتي هاتف Legion أيضاً بنظام تشغيل أندرويد 10، مع واجهة ZUI 12 أو التي ستعرف بـ Legion OS نظراً لتخصيص الواجهة بشكل كبير للتوافق مع هاتف الألعاب، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميغا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وكاميرة سيلفي بدقة 20 ميغا بيكسل.