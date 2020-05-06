كيف يقضي الطيارون المقاتلون حاجتهم في السماء... فيديو

هل فكرت يومًا في كيفية قضاء الطيارين العسكريين حاجتهم، عندما يكون ارتفاعهم آلاف الأمتار، في المساحة المحصورة للغاية في قمرة القيادة؟

كشف الطيار جوستين لي أن الطيارين المقاتلين يستخدمون ما يسمى بعبوات البول البلاستيكية، والتي تحتوي على"منظفات الغسيل" في الداخل وقادرة على تحويل البول إلى هلام.

وأظهر جوستين لي، صورة لقمرة القيادة لطائرة F-16، حيث يُرى أنه لا توجد مساحة لتحريك حتى الساقين، أو لتثبيت حاوية، كما أشار إلى أن بذلة الطيارين مغلقة بسحاب يفتح من الجانبين.

وأضاف الطيار "عند قضاء حاجتك قم بلفها، وضعها بعيداً، وهذا كل شيء".