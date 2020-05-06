لماذا يزداد الشعور بالترنح والتعب خلال الحجر المنزلي

تزامنا مع بداية الحجر المنزلي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الترنح والإرهاق.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، تقول الدكتورة ناتاشا بيغلاني، وهي طبيبة نفسية استشارية: "المصطلح الطبي للترنح هو الجمود في أثناء النوم".

وتابعت "يشير الترنح إلى مرحلة بين النوم واليقظة، أي عندما لا يشعر الفرد بالاستيقاظ التام. ويشعر الأشخاص المصابون بالترنح بالنعاس، ويجدون صعوبة في التفكير بوضوح ويمكن أن يكونوا مشوشين لبعض الوقت بعد الاستيقاظ".

كما أوضح ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا "الجمود في أثناء النوم يحدث عندما لا يزال النعاس قابعا في الدماغ. أنت لا يمكنك تشغيل السيارة ثم القيادة بسرعة كبيرة. هي تحتاج إلى وقت للإحماء".

وأشار ووكر إلى أن السبب الذي قد يجعل الشخص يعاني من الترنح والتعب قد يرجع إلى النوم في وقت لا يتناسب مع النمط الزمني الخاص بك، عدم النوم لفترة كافية، عدم الاستمتاع بنوم جيد.

من جانبه كشف البروفسور كولين إسبي، أستاذ طب النوم في جامعة أكسفورد، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الشعور هو عدم التعرض لضوء النهار الطبيعي بما فيه الكفاية.

هناك عامل آخر يسيطر على الأمر، وهو القلق في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع تفشي وباء كورونا، حيث يوضح أطباء أقل مستويات القلق من المرجح أن تؤثر على جودة ومدة النوم.