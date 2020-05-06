اكتشاف ثقب أسود هو الأقرب إلى الأرض... فيديو

اكتشف علماء فلك في المرصد الأوروبي الجنوبي ثقبا أسود جديدا هو الأقرب إلى الأرض، حيث يقع في نظام نجمي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأوضح المرصد في بيان أن علماءه اكتشفوا ثقبا أسود نجميا متأتيا من انهيار نجم ضخم داخليا، ويوازي حجمه أربع مرات حجم الشمس.

وعلى عكس الثقوب السوداء الهائلة، هذا الثقب ساكن حيث لا يتفاعل بصورة عنيفة مع محيطه ولا يمتص المواد.

You can 'see' the closest known black hole to Earth with the naked eye https://t.co/abRMK6N6ZX pic.twitter.com/qvD8jx5CBT — New Scientist (@newscientist) May 6, 2020

وتمكن العلماء من رصد وجود الثقب الأسود واحتساب حجم كتلته، بحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي".

وأشار العلماء إلى أن هذا النظام النجمي المكتشف، يحتوي على أقرب ثقب أسود نعرفه إلى الأرض.

وذكرت الدراسة بأن علماء الفلك رصدوا حتى اليوم نحو خمسة وعشرين ثقبا أسود في مجرتنا التي تضم في وسطها ثقبا أسود هائلا.