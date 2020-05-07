يدفن أمه المقعدة حية... والشرطة تنقذها بعد 3 أيام

قام رجل صيني بدفن أمه المقعدة صاحبة الـ79 عاما، في قبر مهجور وهي لا تزال حية.

وقامت الشرطة في إقليم شانشاي في شمال غربي الصين بإنقاذ الأم بعد أن اتصلت زوجة ابنها بالشرطة وأبلغت عن فقدانها.

وتم حبس الابن صاحب الـ58 عاما، وهو يواجه تهمة القتل العمد، وما يزال التحقيق جاريا، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت زوجة الابن إن العجوز وانغ لم تعد إلى البيت بعد أن وضعها ابنها في عربة وأخرجها من المنزل.

وخلال التحقيقات اعترف الابن بأنه حاول دفن أمه حية في قبر مهجور.

تمكنت الشرطة من العثور على القبر وبدأت الحفر فيه بعد سماع الشرطة صوت صراخ يطلب النجدة.

وكانت المفاجأة أن المرأة كانت لاتزال حية بعد نحو 3 أيام دون طعام أو ماء.

ولم يتم الكشف إلى الآن عن دوافع الابن للقيام بفعلته، بينما استقرت حالة الأم وتتلقى العلاج في مستشفى محلي.