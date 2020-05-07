أفيخاي أدرعي يغرد عن فيروز... فيديو

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو عن المطربة اللبنانية فيروز، يشير فيه إلى أهمية الموسيقى باعتبارها لغة للسلام.

وكتب أدرعي، على "تويتر"، اليوم الخميس: "الموسيقى لغة السلام وإن عجز عن صنعه الكلام".

ولفت إلى أن هذا الفيديو لمغنية إسرائيلية، تؤدي فيه إحدى أغاني المطربة اللبنانية فيروز".

"الموسيقى لغة السّلام وإن عجز عن صنعه الكلام!#تمار_شوقي، مغنيّة إسرائيلية من الجيل الثاني من يهود #لبنان في #إسرائيل، وهي حفيدة الفنانين سليم وأمل شوقي اللّبنانيين.

إليكم الأغنية الفيروزية #حبيتك_بالصيف، بصوتها، عائدةً فيها إلى جذورها اللّبنانية…"

@TamarShawki pic.twitter.com/tAvsX2ylxb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 7, 2020

وكتب أدرعي: "تمار شوقي، مغنية إسرائيلية من الجيل الثاني من يهود لبنان في إسرائيل، وهي حفيدة الفنانين سليم وأمل شوقي اللّبنانيين".

وتابع: "إليكم الأغنية الفيروزية حبيتك بالصيف، بصوتها، عائدة فيها إلى جذورها اللّبنانية".