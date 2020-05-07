أفيخاي أدرعي يغرد عن فيروز... فيديو

وكتب أدرعي، على "تويتر"، اليوم الخميس: "الموسيقى لغة السلام وإن عجز عن صنعه الكلام".
ولفت إلى أن هذا الفيديو لمغنية إسرائيلية، تؤدي فيه إحدى أغاني المطربة اللبنانية فيروز".
"الموسيقى لغة السّلام وإن عجز عن صنعه الكلام!#تمار_شوقي، مغنيّة إسرائيلية من الجيل الثاني من يهود #لبنان في #إسرائيل، وهي حفيدة الفنانين سليم وأمل شوقي اللّبنانيين.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 7, 2020
إليكم الأغنية الفيروزية #حبيتك_بالصيف، بصوتها، عائدةً فيها إلى جذورها اللّبنانية…"
@TamarShawki pic.twitter.com/tAvsX2ylxb
وكتب أدرعي: "تمار شوقي، مغنية إسرائيلية من الجيل الثاني من يهود لبنان في إسرائيل، وهي حفيدة الفنانين سليم وأمل شوقي اللّبنانيين".
وتابع: "إليكم الأغنية الفيروزية حبيتك بالصيف، بصوتها، عائدة فيها إلى جذورها اللّبنانية".
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