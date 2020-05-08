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    المذيعة المصرية ريهام سعيد

    ريهام سعيد تعلن عودتها للعمل الإعلامي وتحذف صورها من "إنستغرام"

    © Photo / Facebook/ RehamSaeedOfficial
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    أعلنت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، عن عودتها للعمل في المجال الإعلامي، بعد أشهر من التوقف بسبب أزمة حلقة السخرية من مرضى السمنة.

    وتواصلت ريهام سعيد مع نقابة الإعلاميين المصريين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء إيقافها.

    وستنهي سعيد التقديم في النقابة بعدما أبلغتها أن استوفت جميع الشروط المطلوبة، وسيكون إصدار العضوية لها متوقف فقط على تعاقدها مع أي قناة.

    وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد تلقت ريهام سعيد بعض العروض داخل مصر وخارجها، وستحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، وبعدها ستبلغ النقابة بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضوية.

    وسينتهي قرار إيقاف ريهام سعيد، في 24 أغسطس/ آب المقبل، لتصبح جاهزة بعد ذلك للظهور الإعلامي مرة أخرى.

    من ناحية أخرى، فاجأت ريهام سعيد متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها منه.

    واكتفت ريهام سعيد بصورتين عبر حسابها على "إنستغرام"، وهما واحدة عن شهر رمضان الكريم، وأخرى للداعية الإسلامي مصطفى حسني، ثم شاركت مقطعا مصورا جديدا لها وكتبت معه لمتابعيها: "أشوفكم على خير إن شاء الله بعد رمضان، يلا كلنا نتفرغ للعبادة فقط، نص الشهر فات، ولسة فرصتنا كبيرة للغفران".

    وعندما علق أحد المتابعين أن الحساب تعرض للقرصنة، في تفسيره لسبب خلوه من الصور، أجابته ريهام سعيد بأنها من حذفتها دون أن توضح أسباب قرارها.

    وكانت محكمة مصرية أيدت، في شهر مارس/ آذار 2020، قرار منع ظهور ريهام سعيد على جميع وسائل الإعلام، وذلك مدة عام واحد فقط.

    ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن المحكمة قررت رفض طلب سعيد بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المطعون عليه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

    وكانت سعيد تقدمت بطلب الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي ينص على منع ظهور الفنانة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، وذلك "لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا".

    واعتبر المجلس الأعلى للإعلام أن سعيد تشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

    يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بمنع ظهور ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل ‏الإعلام، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى ‏السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على فضائية "الحياة" المصرية‎.

    انظر أيضا:

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    في بلاغ رسمي... ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر الفسوق
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