ريهام سعيد تعلن عودتها للعمل الإعلامي وتحذف صورها من "إنستغرام"

View this post on Instagram

اشوفكوا علي خير بعد رمضان يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات و فرصتنا كبيره للغفران. يا رب يسعد ايامكوا و تحققوا كل الي بتتمنوه دنيا و اخره باذن الله .