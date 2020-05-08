طائر يستخدم تمساحا هائلا كلوح تزلج... فيديو

نشرت صحيفة "ذا صن" على صفحتها في "تويتر"، مشهدا طريفا وغريبا لطائر البلشون (الزرقي) يقف على ظهر أحد أكثر المخلوقات خطورة على وجه الكوكب (التمساح).
Heron gets an alligator Uber— The Sun (@TheSun) May 8, 2020
🎥TikTok: dogsarelife78 pic.twitter.com/im4ODZt1aa
وتظهر المشاهد المصورة الطائر وكأنه قد استخدم التمساح كلوح تزلج بهدف التنقل في النهر.
والأكثر غرابة هو أن الطير يدخل "متزلجا" بين مجموعة من التماسيح الضارية ولكن من دون أن يشعر بأي خوف، أو يبدي أي انزعاج.
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