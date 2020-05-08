طائر يستخدم تمساحا هائلا كلوح تزلج... فيديو

يسجل عالم الحيوان يوميا ظواهر غريبة لا يمكن تفسيرها، خصوصا عندما تحدث هذه الظواهر مع بعض الحيوانات المفترسة.

نشرت صحيفة "ذا صن" على صفحتها في "تويتر"، مشهدا طريفا وغريبا لطائر البلشون (الزرقي) يقف على ظهر أحد أكثر المخلوقات خطورة على وجه الكوكب (التمساح).

Heron gets an alligator Uber



🎥TikTok: dogsarelife78 pic.twitter.com/im4ODZt1aa — The Sun (@TheSun) May 8, 2020

وتظهر المشاهد المصورة الطائر وكأنه قد استخدم التمساح كلوح تزلج بهدف التنقل في النهر.

والأكثر غرابة هو أن الطير يدخل "متزلجا" بين مجموعة من التماسيح الضارية ولكن من دون أن يشعر بأي خوف، أو يبدي أي انزعاج.